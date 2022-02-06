Sinop'ta silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 07:26

Sinop'ta silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

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'un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

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