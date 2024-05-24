Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketleri değiştirilmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Eyyübiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince gıda satışı yapan işletme ve depolarda denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 4 işletmeye ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son tüketim tarihi geçmiş, orijinal etiketi değiştirilmiş, etiketsiz gıda ürünleri tespit edilmiştir. 5 kamyon gıda ürününe el konularak imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edilmiştir. Denetlenen 4 işletmeye 204 bin 594 lira idari yaptırım kararı uygulanacaktır."

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