Şanlıurfa'da taşlı sopalı derbi kavgası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.



Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması olan iki grup, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.



Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.



Birbirlerine taş ve soplarla saldıran taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.



Polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine taraflara biber gazıyla müdahale etti.



Ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.

