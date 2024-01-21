Şanlıurfa'da tekstil malzemeleri yüklü kamyon devrildi

Kaza, Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerinde bulunan Çadırkent mevki yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya tekstil malzemeleri getirmek için yola çıkan Ekrem Ö. yönetimindeki kamyon, Suruç Çadırkent mevkiinde devrildi.
Sürücünün şans eseri yara almadığı kazada, kamyonda maddi hasar meydana geldi, tekstil malzemeleri tarlaya döküldü.
Malzemeler, bölgeye giden başka bir araca konularak toplandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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