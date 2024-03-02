Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına  operasyon: 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılarına yönelik  operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına  operasyon: 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

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