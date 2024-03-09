Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.