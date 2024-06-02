Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin 5 ayrı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Foto: Arşiv

'da operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen 5 farklı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1388 uyuşturucu hap, yaklaşık bir kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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