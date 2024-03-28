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Şanlıurfa'da feci kaza | Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil önce motosiklete, ardından hafif ticari araca çarpması sonucu ikiye bölündü. 3 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza | Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka bir hafif ticari araca çarpan otomobil ikiye bölündü.

Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu.

Şanlıurfa'da feci kaza | Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 6 yaralı - 1

Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza | Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 6 yaralı - 2

Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa kara yolu uzun süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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