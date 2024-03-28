Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka bir hafif ticari araca çarpan otomobil ikiye bölündü.
Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu.
Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa kara yolu uzun süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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