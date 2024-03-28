Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle başka bir hafif ticari araca çarpan otomobil ikiye bölündü.

Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu.