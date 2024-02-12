Saplantılı komşuya ev hapsi cezası

Ankara'da Perihan Ö. isimli bir kadının yardım talebinde bulunduğu video, sosyal medyada ''Perihan öldürülecek'' başlığıyla paylaşıldı.

Perihan Ö. videoda, karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri sürdü.

Kadın, açıklamasında şunları söyledi:

''Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç hale getireceğini söylüyor. Önce bir süre sahte hesaplardan yazdı. Sahte hesaplar olduğu için ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp, dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp, zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı. Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti.

''HABERLERDE İZLEDİĞİMİZ KADINLARDAN BİR TANESİ OLMAK İSTEMİYORUM''



Karakola gittik, şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Artık 1-2 ay sonra yolda arkamdan bıçak saplar, ya da önümü keser bilmiyorum. Ben artık dayanamıyorum, ben ölmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Artık sokağa çıkarken, markete giderken korkuyorum.''