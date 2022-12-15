Saraçhane Meydanı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Saraçhane Meydanı'ndaki toplanma nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00'ten programın bitimine kadar trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle sıralandı:



"Macar Kardeşler Caddesi (itfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camisi ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü). 15 Temmuz Şehitleri Caddesi. Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım, Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek. Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi'ne çıkış kapatılacaktır."



Açıklamada, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Halıcılar Caddesi, Gençtürk Caddesi, Horhor Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nin ise alternatif güzergah olarak belirlendiği ifade edildi.

