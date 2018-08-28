İstanbul Fatih'te denize giren bir kişi boğuldu.

Olay saat 13.15 sıralarında Sarayburnu'da meydana geldi. Bir kişi serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Olayı gören sahildeki iki kişi de denize atladı. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, denizde çırpınan kişiyi ve onu kurtarmak isteyen iki kişiyi kurtardı.

Denizden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslara konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denize ilk giren kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kişinin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.