Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin cenazesi toprağa verildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali son yolculuğuna uğurlandı

'da tedavi gördüğü hastanede eden 'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali (61) son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali son yolculuğuna uğurlandı - 1

Yoğun bakıma alınan Hayali'nin beyin kanaması geçirdiği de tespit edildi.

Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, 27 Aralık'ta tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali son yolculuğuna uğurlandı - 2 Harun Hayali

Harun Hayali için Sarıkamış'taki Kazım Karabekir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kars Valisi Ziya Polat, milletvekilleri, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, belediye başkanları, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Hayali'nin yakınları katıldı.

Hayali'nin cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

MHP'den aday gösterildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Hayali, 3 çocuk babasıydı.

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