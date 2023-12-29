Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali (61) son yolculuğuna uğurlandı.



Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

