Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li Belediye Başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirdi. Sağlık heyeti, Başkan Hayali'nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevkine karar verdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi

Harun Hayali, sabah saatlerinde göğsündeki ağrı şikayetiyle Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada muayene edilen Hayali'nin kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, Başkanı, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk etti.

Öğlen saatlerinde anjiyo olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkan Hayali’nin bu sırada beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek, Hayali'nin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Sağlık heyeti, Başkan Harun Hayali’nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

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