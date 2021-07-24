Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti

İstanbul Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsü, yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldı.

DHA 24.07.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 10:40

Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti

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İstanbul Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti.

Olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.

Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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