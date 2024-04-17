Sarıyer’de taksici cinayeti: 5 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attı

SALDIRGAN YAKALANDI



Yanıkyürek'i bıçaklayıp yol kenarına atarak gasbettiği araçla olay yerinden uzaklaşan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.B.G., polis ekipleri tarafından Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde yakalandı.

Takside yapılan aramada Yanıkyürek'in öldürüldüğü kesici alet de bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Y.B.G.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.