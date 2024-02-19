Sarıyerlilerin 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sarıyer ilçesinin yıllardır süren ve 200 bin kişiyi ilgilendiren mülkiyet ve tapu sorununu çözdü. Karar, tüm partilerin uzlaşmasıyla alındı.

Sarıyerlilerin 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

Meclisi'nin şubat ayı üçüncü birleşiminde, Sarıyer ilçesindeki mülkiyet ve tapu sorunu görüşüldü.

200 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYORDU

Yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren 50 yıllık mülkiyet ve tapu sorunu tüm partilerin uzlaşmasıyla oy birliğiyle çözüldü.

HAK SAHİPLERİ TAPULARINI ALIP, MÜLKLERİNİ YENİLEYEBİLECEK

İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası bulunan 16 mahalledeki hak sahipleri, tapularını alarak mülklerini yenileyebilecek.

5 YIL SATIŞ YASAĞI

Ancak 5 yıl süreyle satış yapılamayacak.

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