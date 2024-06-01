Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

Burdur'da şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması nedeniyle çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

Menderes Mahallesi'nde çobanlık yapan Suriye uyruklu Abdullah El Ubeyt ve ailesinin yaşadığı çiftlik evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına uykuda yakalanan aile bireyleri kendi çabalarıyla evden çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İKİ KARDEŞ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen Yusuf Ubeyt (3) ve kardeşi Sefa Ubeyt (1) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah El Ubeyt ile eşi Abdihal Ubeyt de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının şarja bırakılan cep telefonunun bataryasının patlamasıyla çıktığı belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

14 yıldır kafatasındaki iğne parçacıklarıyla yaşıyor

14 yıldır kafatasındaki iğne parçacıklarıyla yaşıyor

1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...