Şarkıcı Adele bir kez daha sesini kaybetme tehlikesi yaşıyor: Konserlerini iptal etti

Son olarak ABD’nin Las Vegas kentinde konserler veren ünlü şarkıcı Adele, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle “ses istirahati” yapmak zorunda kalacağını açıkladı.



Adele'in sesiyle ilgili problemler ilk kez 2011 yılında, henüz 23 yaşındayken başladı.

Fransız radyosunda canlı şarkı söylerken ses telleri kanayan şarkıcı, o dönem hasarı onarmak için yüksek riskli bir tıbbi müdahale olan ses teli mikrocerrahisi geçirdi.



Ameliyattan üç ay sonra 2012'de Grammy Töreni'nde yılın albümü ve şarkısı dahil 6 ödül alan ünlü şarkıcı, ödül törenindeki konuşmasında,doktoruna da teşekkür etmişti.



Adele'in iyileşmesinin ardından aynı doktora Sam Smith, Lionel Richie, Bono ve Cher de gitmiş, onlarda hasarlı ses tellerini ameliyatla iyileştirmişti.

İŞARET DİLİ İLE İLETİŞİM KURMUŞTU



2017 yılında da sesini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelen Adele, o dönem konserlerini iptal etmek zorunda kalmış ve uzun bir süre sesini dinlendirmişti.

Oğlu ve sevgilisiyle dahi konuşmayan sanatçı o dönem işaret diliyle iletişim kurmuştu.

