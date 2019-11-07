SAS'lar Barış Pınarı harekat alanında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Barış Pınarı harekât alanında arama-tarama ve temizlik faaliyetleri aralıksız sürerken, araziye Türk Deniz Kuvvetlerinin en seçkin birliklerinden olan, denizde olduğu kadar karada da önemli operasyonel faaliyetlere imza atan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı timler de indi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, güvenlik kaynakları, Tel Abyad ve Resulayn'da her birinde dört personel bulunan 4 SAS timinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

KARADA, DENİZDE ZOR GÖREV

Gönüllü subay ve astsubaylar içinden zorlu eğitimlerde başarı sağlayanlardan oluşan SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekât ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklamada görev alıyor.

Sıradan bir mühimmattan en karmaşık bubi tuzaklarına kadar bütün patlayıcı maddeler hakkında uzman olan SAS komandoları, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerilerinin yanı sıra hayati risk taşıyan bölge ve harekâtlarda en kısa sürede doğru kararı alıp uygulayan timler arasında yer alıyor.



11 UÇAK BOMBASINA İMHA



2015'in son döneminde terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da şehir yapılanmasına karşı operasyonlarda da çok önemli görevler üstlenerek teröre ağır darbe vuran SAS'lar, yeniden sahada. SAS'lar Barış Pınarı harekât alanında meskun mahal bölgelerindeki zorlu bubi tuzaklarını imhada da görev almaya başladı. Bu kapsamda SAS timleri Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatını imha etti.



BİR GÜNDE 30 BİN DÖNÜŞ

Terör örgütü PKK/YPG'nin denetimi altında olduğu dönemde bölgeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin eve dönüşü de devam ediyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa dün öğle saatlerinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin uygulama ve baskılarıyla Resulayn'daki yurtlarindan zorla göç ettirilen 30 bin sivilin evlerine geri dönüş yaptığını duyurdu.

