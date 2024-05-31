Satırlı saldırgan tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, satırla saldırdığı iki kadını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Satırlı saldırgan tutuklandı

'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı iki kadını yaralayıp kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanan E.P'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Satırlı saldırgan tutuklandı - 1

29 Mayıs'ta, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P, para istemek için dayısının evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine sokağa çıkarak elindeki satırla park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen 2 kadını yaralamış, kaçtığı Sarayköy ilçesinde yakalanmıştı.

Valiliği'nden yapılan açıklamada şüpheli hakkında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

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