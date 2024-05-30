Satırlı saldırgan yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, satırla saldırdığı iki kadını yaralayan kişi gözaltına alındı.

Satırlı saldırgan yakalandı

'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı iki kadını yaraladıktan sonra uzaklaşan E.P.'nin (24) yakalanması için çalışma yürüten polis, şüphelinin Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi.

E.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Satırlı saldırgan yakalandı - 1

Dün, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P. para istemek için dayısı C.K.'nin evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine öfkelenerek çıktığı sokakta elindeki satırla önce park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen iki kadını yaralamıştı.

Olay sonrası koşarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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