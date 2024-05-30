Satırlı saldırgan yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı iki kadını yaraladıktan sonra uzaklaşan E.P.'nin (24) yakalanması için çalışma yürüten polis, şüphelinin Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi.



E.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

