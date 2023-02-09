Savunma ve Sağlık bakanlarından açıklama

Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 kenti vurdu.

Bölgede olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.

HATAY'DA 4 BİNDEN FAZLA ASKER VAR

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." dedi.



Bakan Akar, ""Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." diye konuştu.