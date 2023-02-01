Schengen'de yeni dönem | Türkiye'den başvuruları nasıl etkiler?

Baran Bila/NTV İstanbul

Başvurular tek bir platform üzerinden elektronik ortamda yapılacak, belgeler dijital sisteme işlenecek.

Avrupa Parlamentosu, Schengen vizesi başvurularında değişikliğe gidilmesine yönelik teklifi kabul etti.



Bu yöntemle vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedeflendiği belirtildi

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TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

Peki bu süreç Türkiye'den yapılan başvuruları nasıl etkileyecek? Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran yanıtladı.

Onaran bu düzenlemenin yapılmasındaki amacın ''Açık bir nokta kalmaması'' olduğunu söyledi.

Başvurunun daha kolay bir hale gelebileceğini belirten Onaran, ''İlk defa vize alıyorsanız parmak izi vermeniz gerekiyor'' diyerek parmak izin uygumasının devam edip etmeyeceği konusunun netlik kazanmadığını dikkat çekti.

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''BELGELERİNİZİ BİR AY ÖNCEDEN GETİRİN''



''Turların işlemleri hızlanır mı'' sorusuna da yanıt veren Onaran, başvuru sürecinin kendileri için de daha kolay olacağını ve bu kararla birlikte işlerin de hızlanacağını açıkladı.



Peki Schengen başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor? Onaran, ''Ülkeden ülkeye göre değişiyor. Bir ülke banka hesap cüzdanının daha düzenli olmasına dikkat ederken bir başka ülke uzun süre aynı iş yerinde çalışmanıza dikkat edebiliyor''' dedi.



Onaran, müşterilerine en az 1 ay önceden pasaportların ve ekrakların hazır etmeleri noktasında uyarıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.