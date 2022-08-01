Scooterlı Dilara Gül'ün ölümünde istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü Dilara Gül'ün ölümünde istenen ceza belli oldu.

Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle scooterdan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

''ANİDEN ÖNÜME KIRDI''



İlk ifadesinde 'scooter aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İSTENEN CEZA BELLİ OLDU



Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

KUSUR EŞİT DERECEDE



İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi.



Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi.



Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.