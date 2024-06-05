Şebnem Tacigut kimdir? (Şebnem Tacigut'un kariyeri)

Kuantum Düşünce Tekniği Eğitmeni olduğunu söyleyen Şebnem Tacigut, bilinçaltı temizliği yaptığını iddia ettiği özel bir eğitimi 23 bin lira karşılığında sunması sosyal medya gündem oldu. Görüntüler ardından Şebnem Tacigut ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Şebnem Tacigut kimdir?

Şebnem Tacigut kimdir? (Şebnem Tacigut'un kariyeri)

Şebnem Tacigut 28.11.1974 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi mezunu olan Şebnem Tacigut, iş yaşamına finans müdürü olarak başladı ve uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştı. 2004 yılında, ilahi işaretlerinde yardım alarak, hayatında bir dönüşüm yaşama ihtiyacı hissetti. “Reiki Evrensel Yaşam Enerjisi” ile başlayan dersler, “Çakra Dengeleme”, “Kişisel Gelişim” ve “Pozitif Düşünce” eğitimleri ile devam etti.

Tacigut, 2007 yılında “Reiki Master Hocalık’’ unvanını almaya hak kazandı. Akademik seminerlerine de devam eden Şebnem Tacigut, Uyanış Zamanı, Tevekkül, Kalbin Kıblesi ve İnsanın İçsen Keşfi adlı kitaplarıyla, söyleşi ve imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

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