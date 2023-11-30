Seçil Erzan'ın birlikte senet imzaladığını söylediği Moci'nin bankadaki fotoğrafı dosyada

İfadesinde, Moci diye bahsedilen kişinin, üniversiteden arkadaşının eşi olduğunu anlatan Erzan, “Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL para olacak şekilde geri ödedim.” dedi.



“Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10 milyon TL parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti.” diyen Erzan, şöyle devam etti:



“Karşılığında da 14 milyon TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım. Ancak 14 milyon TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim.”