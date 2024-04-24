Seçim kavgası devam ediyor: 4 yaralı

Dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Karacaviran Mahallesi’nde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.



Kavgada Mahmut Y., Abdussamet Y., Fatma K. ve Abbas K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi ile Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı