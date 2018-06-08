Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek üzere başvuran 8 uluslararası kuruluşun gözlemcisinin akreditasyonunu sağladı.



YSK yetkililerinden alınan bilgiye göre, 8 uluslararası kuruluş, 24 Haziran'da kısa ve uzun dönemli gözlemciler bulundurmak ve gözlemcilerinin akreditasyonunun sağlanması için Kurula başvuruda bulundu. YSK, incelemenin ardından başvuranların tamamına olumlu yanıt verdi.



Seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için Türkiye'de seçimleri izleyecek uluslararası kuruluşlar şöyle:



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ve Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ).



Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelecek akreditasyonu sağlanan gözlemciler, süreç ile seçim günü gözlem çalışmalarını yürütecek. Gözlemciler, özellikle seçim günü oy verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilecek.



Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığını, propaganda sürecini, seçime katılımı, seçim iş ve işlemlerini izleyerek, bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.