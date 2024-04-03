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Seçimlerin ardından Özgür Özel'e yurt dışından tebrik mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yurt dışından tebrik mesajları geldi.

Seçimlerin ardından Özgür Özel'e yurt dışından tebrik mesajları

31 Mart seçimleri tamamlandı.

Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik mesajları geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe ile Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu üyeleri ve Avrupa'daki sosyal demokrat siyasi parti liderlerinden 31 Mart'taki seçim galibiyeti nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik mesajları geldi. Mesajlarda, Avrupa'nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olan CHP'nin seçimleri 1'inci parti olarak tamamlamış olmasına ilişkin dayanışma duyguları iletildi" denildi. (DHA)

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