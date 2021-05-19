Sedat Peker kimdir?

Sedat Peker, 26 Haziran 1971 Sakarya doğumlu, Türk organize suç örgütü ve mafya lideridir. Kafkas asıllı olan Sedat Peker, Pan-Türkizme dayanan siyasi görüşleri ile de tanınır.

Sedat Peker, 90'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarının içerisinde yer alması nedeniyle yargılandı. 1997 ve 1998 yıllarında çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi.

12 Mart 2005 tarihinde Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı. 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda alınan kararda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

21. Ağır Ceza Mahkemesinin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle tahliye edildi.

HAYATI

Rizeli bir aileden gelen ve Sakarya doğumlu olan Sedat Peker, uzun süre Almanya'da yaşadı.



1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karıştı.

1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm oldu.

Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.



Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay, yirmi dokuz gün cezaevinde bulundu.



12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.



Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılandı. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e bir yıl, üç ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklendi.



5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi beş yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.



Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme geldi. 9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfının (ZEREV) TİM Center'da organize ettiği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) İzmir şubesinin açılışına onursal başkan sıfatıyla katıldı. Sedat Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine dört tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına iki tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollandığı da biliniyor.



Peker, 13 Ocak 2016'da geniş katılımlı bir konuşmasında barış dilekçesini imzalayan akademisyenlerin katledileceğini söyledi. Bu konuşması nedeniyle yargılandı ancak Temmuz 2018'de beraat etti.



Peker, birkaç yıldır YouTube'da çeşitli siyasi konular hakkında yorum yaptığı bir video blog yazarıdır.

