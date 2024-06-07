Seferihisar'da 5 büyükbaşta şap hastalığı çıktı: 10 kilometrelik alanda kurban satışı yasaklandı

Yıldız, Seferihisar ilçesi Turgutlu Mahallesinde bulunan bir damda bulunan büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edildiğini, bu kapsamda 10 kilometreyi kapsayan alanda kalan Urla'da önceden belirlenen garaj arkasındaki kurban satış yerinde satış yapılmayacağını belirtti.

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet Başkanlığındaki komisyon, aldığı kararla İçmeler Mahallesi eski Top Sahası ile Zeytinalan Mahallesinde belirlenen yerde kurban satışı yapılacağını açıklandı. Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ise konuyla ilgili bilgi verdi.

10 kilometreyi kapsayan alanda Seferihisar'ın komşu ilçesi Urla'nın da bazı yerlerini kapsayacak şekilde kurban satışı yasaklandı.

Yıldız, Urla'nın Bademler, Hacı İsa, Altıntaş, Kuşçular, Ovacık, Sıra, Yenikent, Naipli, Camiatik, Yenice, Yelaltı, Yaka ve Rüstem mahallelerinin gözetim bölgesinde kaldığını, vatandaşların sağlığı açısından bu mahallerde 15 gün süre ile hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığını söyledi.



Alınan karar gereği, ilçenin İçmeler Mahallesi eski Top Sahası ile Zeytinalanı Kahveler Durağı karşısında kurban satış yerleri kurulacağı öğrenildi.