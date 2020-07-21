Seher Fak, oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Antalya'da tartıştığı annesini pompalı tüfekle öldüren şüpheli polise giderek teslim oldu. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ntv.com.tr - DHA 21.07.2020 - 16:52

Seher Fak, oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde annesini öldüren şüpheli teslim oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk K, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Berk K, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...