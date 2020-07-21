Seher Fak, oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

ntv.com.tr - DHA 21.07.2020 - 16:52
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde annesini öldüren şüpheli teslim oldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk K, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Berk K, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.