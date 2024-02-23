Şehit babası, dolandırıcılara 350 bin liralık altın kaptırdı

Nadi Doğan evinin adresini verdiği şüpheliye 11 parça halinde 350 bin lira değerindeki bilezikleri de teslim etti.



Şehit babası, bir daha dolandırıcıya ulaşamayınca polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin