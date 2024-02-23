Şehit babası, dolandırıcılara 350 bin liralık altın kaptırdı

1995 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Er Musa Aytun Doğan'ın babası Nadi Doğan (80), geçtiğimiz çarşamba günü dolandırıcılar tarafından cep telefonundan arandı.
Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Doğan'a "FETÖ operasyonunda sizin isminiz de geçiyor. Soruşturma için evdeki altınları bize teslim edin." dedi.
Nadi Doğan evinin adresini verdiği şüpheliye 11 parça halinde 350 bin lira değerindeki bilezikleri de teslim etti.
Şehit babası, bir daha dolandırıcıya ulaşamayınca polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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