Şehit babası, dolandırıcılara 350 bin liralık altın kaptırdı

Osmaniye'de şehit babası Nadi Doğan, cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 350 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

Şehit babası, dolandırıcılara 350 bin liralık altın kaptırdı

1995 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Er Musa Aytun Doğan'ın babası Nadi Doğan (80), geçtiğimiz çarşamba günü dolandırıcılar tarafından cep telefonundan arandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Doğan'a "FETÖ operasyonunda sizin isminiz de geçiyor. Soruşturma için evdeki altınları bize teslim edin." dedi.

Şehit babası, dolandırıcılara 350 bin liralık altın kaptırdı - 1

Nadi Doğan evinin adresini verdiği şüpheliye 11 parça halinde 350 bin lira değerindeki bilezikleri de teslim etti.

babası, bir daha dolandırıcıya ulaşamayınca polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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