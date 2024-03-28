Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni

SALDIRI GİRİŞİMİ



Şaban Yılmaz, 6 Şubat'ta karanlık odakların bir kez daha ortaya çıkarak İstanbul Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulunduğunu, Dilfiraz Karataş'ın da hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Buradan tekrar ilan etmek isterim ki huzurumuzu birlik ve beraberliğimizi, dayanışma duygumuzu hedef alan böylesi hain saldırılar ve maalesef hala devam eden tehditler var. Tehditler kesinlikle bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve asla emellerine ulaşamayacaklardır. Saldırganların gerçek emellerine ulaşmasını kahramanca bir mücadeleyle engelleyen güvenlik görevlilerimizi canı gönülden kutluyorum."



Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise "2015'ten bu yana 10 yıl geçiyor. 10 yıldır biz maalesef aynı şekilde gidip geliyoruz. Çok şükür ki bu birlik ve beraberliğimiz devam ediyor. Biz vatanımızı sevdiğimiz gibi Allah şahit evladımızı da seviyoruz. Halen de seviyoruz. Yokluğuna da bir türlü alışamıyoruz ama emin olun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki sizleri hep böyle bu şekilde görünce her birinizi Selim kadar kendime yakın görüyorum ve sizleri yürekten de seviyorum. Bütün şehitlerimizi, özellikle adalet şehitlerimizi ve oğlumu da rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı törende, konuşmaların ardından Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6'ncı katındaki makam odasına geçildi.



Adalet Bakanı Tunç, Başsavcı Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, fotoğrafı ile isminin yer aldığı odadaki çalışma masasına karanfil bıraktı. Odada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.