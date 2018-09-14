Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken ve 15 Temmuz darbe girişimde hayatını kaybedenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı eş ve çocuklarının özel öğrenci statüsünde eğitim alabilmelerine olanak tanındı.



Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Yürütme Kurulu toplantısında, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı şehit eş ve yakınlarının eğitimlerine ilişkin konu ele alındı.



Toplantıda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocuklarının yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilmelerine karar verildi.



Buna göre, hak sahipleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları sağlayan ve devam edebilecekleri sınıfı bulunan programlara sahip yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek. İkinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler de birinci öğretim programlarına başvuru yapabilecek.



Öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer illerde devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar buradaki programlara, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar ise vakıf yükseköğretim kurumlarına müracaat edecek. Öğrenci, başvuracağı ilde vakıf yükseköğretim kurumu yoksa devlet yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek.



BAŞVURULAR 19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Başvurular, 19 Eylül-2 Ekim'de, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olduğuna dair belgeyle ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılacak. Yükseköğretim kurumları, ihtiyaç duyulması halinde belgenin doğruluğunu SGK'den teyit edilebilecek.



Öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri de kabul edilecek) ile öğrenim gördükleri programın öğretim diline ilişkin belgeleri, özel öğrenci olarak devam etmek istedikleri yükseköğretim kurumuna teslim edecek.



Başvuru işlemlerinde sorun olmayan öğrencilere özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerine ilişkin belge verilecek. Bu belgenin de kayıtlı olunan yükseköğretim kurumuna en geç 16 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekiyor.



KONTENJAN SINIRLAMASI YOK



Gerekli belgeleri onaylanan ve şartları sağlayan tüm şehit eş ve çocukları "3715 özel öğrenci" statüsü kapsamında kayıtlarını yaptırarak güz döneminde eğitime başlayacak.



Bu kapsamda başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen ve devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlardan programın öğretim süresi içinde bulunanların katkı payları, Maliye Bakanlığınca öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye aktarılacak. Bu bedel daha sonra üniversite tarafından öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna gönderilecek.



Program süresini geçiren öğrenciler ise katkı payını özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyecek.



İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler, öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna yatıracak.



Vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek istelerse kayıtlı oldukları vakıf yükseköğretim kurumuna ödemeleri gereken öğretim ücretini, özel öğrenci olarak eğitim alacakları devlet veya vakıf yükseköğretim kurumuna ödeyecek.



İNTİBAK PROGRAMI



"3713 özel öğrenci statüsüne" kabul edilenler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları transkriptleri, yeni yükseköğretim kurumlarına teslim edecek.



Öğrencinin daha önce aldığı ve başarılı olduğu tüm dersler kredileriyle sayılarak intibakı yapılacak. Öğrencilerin alacağı dersler, mezuniyet için gerekli olan asgari Avrupa Kredi Transfer Sistem (AKTS) kredisiyle yeni yükseköğretim kurumunun program müfredatında mezuniyet için belirlenen AKTS kredileri dikkate alınarak belirlenecek.



Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları ders, özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumunda bulunması durumunda tekrar alacak, eğer söz konusu ders bu yükseköğretim kurumunda yoksa yeni ders belirlenebilecek.



Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında çift ana dal, yan dal yapan öğrenciler, 3713 özel öğrenci statüsünde geçtikleri yükseköğretim kurumunda eğitimlerine devam edebilecek. Çift ana dal ve/veya yan dal eğitimi yeni geçtikleri yükseköğretim kurumunda olmayan öğrenciler, bu eğitimden vazgeçmiş sayılacak.



Çift ana dal ve/veya yan dal eğitimine devam etmeleri durumunda öğrenciler, ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecek.

