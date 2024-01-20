Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde olan askerler hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan bir şüpheli tespit edildi.

Şüpheli, Kızıltepe ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı.

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