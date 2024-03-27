Sel yıkıp geçmişti: Aktaş Köprüsü yeniden inşa edildi

Alı köyü muhtarı Selahattin Oturak, köprünün 1900'lü yılların başında yapıldığını düşündüklerini söyledi.



Eskiden atların yük taşırken kullanılmasından dolayı köprünün bölgede "At Köprüsü" olarak da bilindiğini belirten Oturak, "Bu köprü yıllardır yaya köprüsü olarak kullanılıyor. Daha sonra Özel İdare tarafından aşağıya araçlar için bir yol yapıldı ama bu köprü kullanılmaya devam etti." dedi.



Bölgede 2021 yılında çok büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Oturak, "Valay Çayı üzerinde bulunan köprümüz, 2021 yılındaki büyük selde yıkıldı. Ondan sonra yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Karayolları tarafından yerine tamamen ahşap yeni bir köprü yapıldı." diye konuştu.



Köprünün kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Oturak, şunları kaydetti:



"Araç yolu yapılmadan önce ana yola bağlantımız olan tek köprü, buydu. Bu köprü yıllarca bizim dünya ile bağlantımız oldu. Araç olmadığı dönemlerde bu köprüyü yaya olarak kullandık. Bu köprüden geçerek ana yola çıkar, vilayete, ilçeye buradan giderdik. Şu anda da aracı olmayan vatandaşlar bu köprüden geçerek Şenpazar yoluna çıkıyor, ilçeye veya il merkezine oradan dolmuşa binerek gidiyor."

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