Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti

Selahattin Demirtaş’ın cenazeye katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti’den yapılan açıklamada, bütün birimleriyle cenazeye katılacakları belirtilerek, cenaze programı netleşince duyuru yapılacağı kaydedildi.



Öte yandan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mezarlığa giderek Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Diyarbakır’da babasıyla görüşmüştü.

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