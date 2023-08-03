Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun biyografisi

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun biyografisi vatandaşlarca merak ediliyor. Uzun yıllardır TSK bünyesinde hizmet veren Selçuk Bayraktaroğlu, artık Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev alacak. İşte, Selçuk Bayraktaroğlu hakkında tüm detaylar...



SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?



Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi.



Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürü olarak görev aldı.



2009'da tuğgeneral rütbesine terfi Bayraktaroğlu, bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı.



2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.



2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı.



2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı.



24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.



