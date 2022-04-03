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Selde köprü yıkıldı: Hastayı halatlarla taşıdılar

Kastamonu'da sel sularıyla köprüsü yıkılan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu, çay üzerinden halatlarla karşıya geçirilerek hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 17:39

Selde köprü yıkıldı: Hastayı halatlarla taşıdılar

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'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde yaşayan 67 yaşındaki kalp hastası Hayrettin Ergin'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Köye ulaşımın sağlandığı köprünün, çay sularının yükselmesi sonucu oluşan selde yıkılması nedeniyle, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve ambulans bölgeye yönlendirildi.

AFAD ekipleri tarafından, bir ucu AFAD aracına, diğer ucu ise çayın diğer tarafındaki iş makinesine bağlanan halatlarla hat oluşturuldu.

Oluşturulan hattan karşıya geçen AFAD ekibi, hattın güvenliğini kontrol ettikten sonra UMKE ekipleri de karşıya geçti.

Kemerle halata bağlanarak karşıya geçirilen hasta, UMKE ekiplerince sağlık ekibine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan Hayrettin Ergin, ambulansla Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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