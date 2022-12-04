Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid testi pozitif çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu corona virüse yakalandı.

Açıklamayı CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka yaptı.

Nazlıaka, dün partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"na katılan Selvi Kılıçdaroğlu'nun program esnasında uyuyakaldığına ilişkin haber ve paylaşımlara yönelik CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bir algı operasyonu yapılarak, ana gündemin bambaşka bir konuya çekilmek istendiğini ifade eden Nazlıaka, CHP'li kadınlar olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duyduklarını dile getirdi.



Aylin Nazlıaka, şöyle devam etti:



"Dün Genel Başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı ve etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi."

Program sonrası Selvi Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı Covid testinin pozitif çıktığını söyleyen Nazlıaka, yapılan haberlere tepki gösterdi.