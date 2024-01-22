Semt pazarında balık denetimi: Boyları tek tek ölçüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki balıkçı tezgahları tek tek denetlendi.



İlçede kurulan semt pazarında da satışa sunulan balıkların boyları ölçüldü, balıkçılar ise belirlenen boy standardının altındaki balıkların satılmaması noktasında uyarıldı.



Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, balıkçı tezgahlarında bulunan hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülere uygunluğunu kontrol etti.