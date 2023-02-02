Şentop: Ayrı ayrı referandum yerine seçimle birleştirilebilir

Siyasette adaylık tartışmaları sürüyor.

Tartışmanın nedeni, Anayasa'nın 101. maddesinde yer alan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü.

Millet İttifakı, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de yapılan seçimler sonucunda iki kez cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek 3. kez aday olamayacağını savunuyor.

"ENGEL YOK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine yapılan eleştirilere açıklık getirdi.

Şentop, Anayasa değişikliğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk döneminde olduğunu söyledi ve "Adaylık önünde engel yok." dedi.

"Hukuken baktığımızda bunda hiçbir sorun yok." ifadelerini kullanan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki defa adaylığının söz konusu olduğunu ve Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem olmadığını ifade etti.

3 SANDIK KURULUR MU?



Öte yandan 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle birlikte Anayasa değişikliği referandumu da olabilir.



Meclis Başkanı Şentop, konuya ilişkin "Eğer 360'ın üzerine 400'ün altında kalırsa bir referandum mecburiyeti var." ifadelerini kullandı. Böyle bir durumda ayrı bir referandum yapmak yerine bunun yapılacak seçimlerle birleştirilmesinin düşünebileceğini vurgulayan Şentop, böyle bir duruma da gelinmemesi gerektiğini dile getirdi.



Şentop, başörtüsü konusunda hazırlanan Anayasa değişiklik teklifinin 14 Mayıs'ta 3 sandık kurulabileceğini söyledi.

