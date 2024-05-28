Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren çocuk boğuldu.



İki arkadaşıyla serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren 14 yaşındaki Bünyamin Ünver’in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.