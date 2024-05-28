Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Adıyaman’da serinlemek için baraj göletine giren 14 yaşındaki Bünyamin Ünver, akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Ünver’i sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

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’ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Göleti’ne giren çocuk boğuldu.

İki arkadaşıyla serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren 14 yaşındaki Bünyamin Ünver’in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber - 1

Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında bulunan Ünver, sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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