Serinlemek için çeşme sırası beklediler! "Çok sıcak bunalıyoruz"

Gaziantep'de kavurucu sıcaklar etkili oldu. 36-37 dereceyi bulan sıcaklıklar sebebiyle serinlemek isteyebn vatadaşlar çeşmelerde sıra bekliyor.

Serinlemek için çeşme sırası beklediler! "Çok sıcak bunalıyoruz"

’te kavurucu ve bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kentte 36-37 dereceleri bulan kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için çeşme başında sıra bekledi.

Çeşmeden akan suyla serinleyen vatandaşlar, havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için sık sık ellerini yüzlerini yıkamaya çalıştıklarını söyledi.

"ÇOK SICAK BUNALIYORUZ"

Sıcaktan bunaldığı için çeşmeden akan su ile serinleyen vatandaş Ali Tekler, “Çok sıcak bunalıyoruz. Kafamızı, yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalışıyoruz. Vatandaşların bu sıcakta dışarıya çıkmamalarını öneriyorum” dedi.

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