Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

Yüksek sıcaklıkların seyrettiği Muş'ta serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan öğrenciyi bulmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Aziz Serhat Eroğlu, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sultan Alparslan Parkı'ndaki mesire alanına geldi.

Burada serinlemek için Murat Nehri'ne giren Eroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi.

Ekipler, Eroğlu'nun bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

Olay yerinde fenalaşan Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarını sağlık ekipleri ve jandarma personeli sakinleştirmeye çalıştı.

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