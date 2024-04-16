Şevval ayı ne zaman, hangi gün bitecek? (2024 Diyanet Şevval ayı tarihi)

2024 Şevval ayının ne zaman biteceği, tüm İslam alemi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Şevval ayı tarihleri belli oldu. Peki, Şevval ayı ne zaman, hangi gün bitecek?



ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Şevval ayı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.



ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?



Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.



Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.