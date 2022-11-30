Şevval hemşirenin şüpheli ölümü

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görevli hemşire Şevval Gazel Bulut (25), Adana’daki ailesini ziyarete gitmek için dün akşam bilet aldı.

Bugün yola çıkacak olan Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine aile, genç hemşirenin arkadaşlarını aradı. Bugün öğle saatlerinde eve giden arkadaşları, Şevval Gazel Bulut kapıyı açmayınca çilingir çağırdı. Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, içeri girdiklerinde Bulut’u hareketsiz buldu.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şevval Gizem Bulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.



Şevval Gizem Bulut’un Adana’da toprağa verileceği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.