Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Corona virüs önlemleri kapsamında getirilen iller arası seyahat kısıtlaması 9 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla kaldırıldı. Peki hangi illerde seyahat yasakları kaldırıldı? İşte seyahat kısıtlamasında yasak kalkan iller...



Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı, ''Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı'' şeklinde ifadeler kullanarak duyurdu.

Bu son dakika haberiyle seyahat yasağı kalkan il sayısı 16'ya yükseldi.

Daha önce de Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerine giriş çıkış yasağı kaldırılmıştı.



HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?



Karar kapsamında seyahat yasağı süren iller; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde seyahat yasağı devam edecek.



SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



Corona virüs önlemleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlık yerine Seyahat İzin Belgesi başvurularını e-Devlet alınabiliyor.

E-DEVLET YOL İZİN BAŞVURU SAYFASI



E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

VİDEO: SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR, NEREDEN VE NASIL ALINIR?