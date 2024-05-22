Seyir halinde otomobil alev aldı

Konya’da seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Seyir halinde otomobil alev aldı

-Aksaray kara yolunun 55'inci kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü araçtan kendini dışarı atarken alevler otomobili sardı. Araç yangını ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kara yolunda trafik akışı durdurulurken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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